Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Agenda del 31 ottobre 2025

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Venerdì 31/10/2025


            Appuntamenti:
            Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
            Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            Expo Industria 2025 - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito
            Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali
            11:30 - 65° anniversario fondazione Aeroporto "Leonardo da Vinci" - Terminal 5, Aeroporto Leonardo da Vinci - Cerimonia in occasione del 65° anniversario della fondazione dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
            14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde presso la Banca d'Italia a Firenze
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Regolamento BOT
            Aziende:
            Chevron - Risultati di periodo
            Colgate-Palmolive - Risultati di periodo
            Exxon Mobil - Risultati di periodo
            Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi
            Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2025
            T.RowePrice - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Venerdì 31/10/2025
            00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
            00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -1,5%)
            00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -0,9%)
            08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
            08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,5%)
            08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
            08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)
            08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -1%)
            08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,2%)
            11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
            11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,6%)
            14:45 USA: PMI Chicago (atteso 42,3 punti; preced. 40,6 punti)


            (Teleborsa) 31-10-2025 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Intesa Sanpaolo 5,679 -0,42 9.05.55 5,677 5,70 5,70
            Salvatore Ferragamo 7,17 -0,35 9.05.06 7,17 7,255 7,215


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.