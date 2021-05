Agenda del 31 maggio 2021

(Teleborsa)

(Teleborsa) -74esima World Health Assembly - La WHA è l'organo decisionale dell'OMS. L'evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell'OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossimaBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento10.30 - Banca d'Italia - Presentazione della Relazione annuale sul 2020 - Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, darà lettura delle Considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale della Banca d'Italia sul 2020. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai2 e in streaming sul sito della Banca12.00 - Consiglio Abi - Audizione su DL sostegni bis presso la Camera dei Deputati – Commissione Bilancio. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT Agatos - CDA: Bilancio Eukedos - Assemblea: Bilancio Monnalisa - Assemblea: Bilancio Philogen - Assemblea: Bilancio Portale Sardegna - Assemblea: Bilancio Softlab - Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 Trevi - Assemblea: Bilancio Zucchi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveTasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2021.Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2021.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-05-2021.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 15,3%; preced. 5,2%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 4,1%; preced. 1,7%)07:00: Fiducia consumatori (preced. 34,7 punti)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,2%)10:00: M3, annuale (atteso 9,5%; preced. 10,1%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)11:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,1%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)31-05-2021 08:10