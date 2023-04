Agenda del 3 aprile 2023

Domenica 02/04/2023

Lunedì 03/04/2023

(Teleborsa) -- 55a edizione del Salone internazionale dei vini e distillati a Verona, rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Vertice OPEC Plus- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita la 55esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati - Vinitaly- Ita-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia- Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti10:30 -- Presentazione dello studio realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica per fornire un inquadramento globale dell'industria nautica per la comunità finanziaria. L'evento si svolgerà presso Palazzo Mezzanotte a Milano11:00 -- Approfondire lo strumento dei dottorati innovativi, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure e le opportunità. Questi gli obiettivi del webinar promosso da Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Confindustria. Si svolge a12:00 -- La Conferenza stampa di presentazione del programma della 18^ edizione del Festival dell'Economia di Trento, dedicata al tema "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo" si svolge a Milano12:00 -- La presentazione del rinnovo della partnership FIGC – TIM si svolge a Roma. Interverranno: Gabriele Gravina (Presidente FIGC), Pietro Labriola (AD di TIM), Roberto Mancini (Ct della Nazionale di Calcio) e Milena Bertolini (Ct della Nazionale Femminile di Calcio)15:00 -- Gesap, società di gestione dell'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino", presenta le rotte e i dati di traffico aereo previsti nella stagione estiva. Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, l'AD, il DG e il Presidente di Gesap16:00 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa alla "Premiazione Attività agonistica Atleti delle Fiamme Gialle anno 22-23"17:30 -- Evento organizzato da Elettricità Futura, Utilitalia e Confindustria e ospitato dalla Luiss Business School. Parteciperanno le principali istituzioni comunitarie ed europee del settore. Tra gli interventi: il Ministro dell'Ambiente e i Presidenti di Utilitalia, Elettricità Futura, ARERA e del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Regolamento medio-lungo Compagnia Dei Caraibi - Appuntamento: Presentazione analisti Eligo - CDA: Bilancio Monrif - CDA: Bilancio Promotica - CDA: Preconsuntivo bilancio Reti - Assemblea: Bilancio10:30 -- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2023-2025 - Saluti introduttivi di Giuseppe Maino, Presidente del Gruppo e a seguire, gli interventi di Mauro Pastore - Direttore Generale, Francesco Romito e Pietro Galbiati - Vicedirettori Generali01:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 3 punti; preced. 7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,7 punti; preced. 51,6 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,1 punti; preced. 48,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,7 punti)16:00: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)