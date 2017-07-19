Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 29 ottobre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Made in Italy Summit 2025 - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
A&T Nordest - Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
Expo Industria 2025 - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
09:00 - "Le nuove sfide di Enac: dall'Italia verso l'Europa" - Sala Polifunzionale PCM - Workshop "PRM – Per Riuscire Meglio" dal titolo "Le nuove sfide di Enac: dall'Italia verso l'Europa" organizzato da Enac e promosso insieme al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Intervengono, tra gli altri, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Enac Alexander D'Orsogna
09:30 - Federmanager celebra 80 anni di storia - Auditorium Conciliazione, Roma - Evento istituzionale di Federmanager per celebrare l'80° anniversario della fondazione, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del mondo produttivo e della dirigenza industriale. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il Viceministro Leo, il Sottosegretario Butti e in attesa di conferma, i ministri Ciriani e Calderone
11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali - III Trimestre 2025
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la sede della Fondazione Spadolini, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, e successivamente ci sarà un incontro con il Consiglio Direttivo della BCE
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di settembre 2025
12:00 - Presentazione BTO 2025 - The Social Hub, Roma - Presentazione ufficiale della nuova edizione di BTO, l'evento dove il turismo dialoga con l'innovazione attraverso i topic: Hospitality, Digital Strategies, Destination e Food & Wine. Tema scelto "Cross-travel"
15:00 - IEA Energy Innovation Forum 2025 - Toronto - L'evento riunirà professionisti e aziende del settore energetico per mettere in luce strumenti e strategie innovative per far evolvere il comparto. Tra i relatori, Georgina Campbell Flatter, CEO di Greentown Labs, che apre l'evento con un keynote speech
Borsa:
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Alphabet - Risultati di periodo
Amplifon - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2025
Boeing - Risultati di periodo
Campari - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive dei primi nove mesi al 30 settembre 2025
Caterpillar - Risultati di periodo
Deutsche Bank - Risultati di periodo
eBay - Risultati di periodo: Q3 2025 Earnings Call
Edison R - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025
Italgas - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 e Piano Strategico 2025-2031
Kraft Heinz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Prysmian - CDA: Risultati del III trimestre
Starbucks - Risultati di periodo
Technogym - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull'andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre dell'esercizio 2025
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,5 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -400K barili; preced. -961K barili)
(Teleborsa) 29-10-2025 08:10
Mercoledì 29/10/2025
Appuntamenti:
Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Made in Italy Summit 2025 - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
A&T Nordest - Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
Expo Industria 2025 - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
09:00 - "Le nuove sfide di Enac: dall'Italia verso l'Europa" - Sala Polifunzionale PCM - Workshop "PRM – Per Riuscire Meglio" dal titolo "Le nuove sfide di Enac: dall'Italia verso l'Europa" organizzato da Enac e promosso insieme al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Intervengono, tra gli altri, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Enac Alexander D'Orsogna
09:30 - Federmanager celebra 80 anni di storia - Auditorium Conciliazione, Roma - Evento istituzionale di Federmanager per celebrare l'80° anniversario della fondazione, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del mondo produttivo e della dirigenza industriale. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il Viceministro Leo, il Sottosegretario Butti e in attesa di conferma, i ministri Ciriani e Calderone
11:00 - Istat - Retribuzioni contrattuali - III Trimestre 2025
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la sede della Fondazione Spadolini, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, e successivamente ci sarà un incontro con il Consiglio Direttivo della BCE
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di settembre 2025
12:00 - Presentazione BTO 2025 - The Social Hub, Roma - Presentazione ufficiale della nuova edizione di BTO, l'evento dove il turismo dialoga con l'innovazione attraverso i topic: Hospitality, Digital Strategies, Destination e Food & Wine. Tema scelto "Cross-travel"
15:00 - IEA Energy Innovation Forum 2025 - Toronto - L'evento riunirà professionisti e aziende del settore energetico per mettere in luce strumenti e strategie innovative per far evolvere il comparto. Tra i relatori, Georgina Campbell Flatter, CEO di Greentown Labs, che apre l'evento con un keynote speech
Borsa:
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Alphabet - Risultati di periodo
Amplifon - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2025
Boeing - Risultati di periodo
Campari - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive dei primi nove mesi al 30 settembre 2025
Caterpillar - Risultati di periodo
Deutsche Bank - Risultati di periodo
eBay - Risultati di periodo: Q3 2025 Earnings Call
Edison R - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025
Italgas - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 e Piano Strategico 2025-2031
Kraft Heinz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Prysmian - CDA: Risultati del III trimestre
Starbucks - Risultati di periodo
Technogym - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull'andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre dell'esercizio 2025
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 29/10/2025
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,5 punti; preced. 35,3 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 1,78 Mld Euro)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,69 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,3%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%)
15:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,7 punti)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -400K barili; preced. -961K barili)
(Teleborsa) 29-10-2025 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Deutsche Bank
|30,425
|+4,23
|9.15.16
|30,25
|30,78
|30,40
|Italgas
|8,80
|-0,85
|9.27.55
|8,775
|8,90
|8,90
|Campari
|5,51
|-0,72
|9.28.22
|5,502
|5,562
|5,56
|Prysmian
|91,98
|+0,52
|9.28.04
|91,10
|92,32
|91,74
|Amplifon
|15,28
|-0,36
|9.28.23
|15,10
|15,34
|15,27
|Edison R
|2,575
|-0,19
|9.00.11
|2,575
|2,575
|2,575
|Technogym
|14,66
|+0,41
|9.17.38
|14,58
|14,76
|14,76