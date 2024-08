Agenda del 29 agosto 2024

Mercoledì 28/08/2024

Giovedì 29/08/2024

American Eagle Outfitters

Best Buy

Campbell Soup

Dell Technologies

Dollar General

Gap

(Teleborsa) -- Parigi - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dei "Giochi Paralimpici 2024"- 81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia: Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Ceglie Messapica - 7ª edizione della kermesse politica di affaritaliani.it intitolata "E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate". Tra gli ospiti ci saranno i ministri Salvini, Tajani, Fitto, Musumeci e Urso, il Viceministro Sisto, l'AD di RFI, i Presidenti di A2A, Confindustria e Associazione Nazionale Magistrati (ANM)- Bruxelles - Riunione informale dei ministri degli affari esteri- Dirigenti senior delle principali aziende del settore tecnologico forniranno aggiornamenti sulle loro attività. Il format sarà incentrato su incontri individuali o in piccoli gruppi per connettere i team di gestione aziendale e gli investitori08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di luglio- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo Aquafil - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo Bestbe Holding - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 31/12/2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Eviso - CDA: Preconsuntivo bilancio Ferretti - Appuntamento: Presentazione analisti Ferretti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo Sesa - Assemblea: Bilancio07:00: Fiducia consumatori (atteso 36,9 punti; preced. 36,7 punti)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)11:00: Fiducia imprese (atteso -10,6 punti; preced. -10,5 punti)11:00: Fiducia economia (atteso 95,9 punti; preced. 95,8 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -13,4 punti; preced. -13 punti)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,3%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 232K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. 4,8%)16:00: Vendita case in corso (preced. 74,3 punti)16:30: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 33 Mld piedi cubi; preced. 35 Mld piedi cubi)29-08-2024 08:10