Agenda del 27 ottobre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Il Consiglio discuterà delle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. Per quanto riguarda l'agricoltura, i ministri discuteranno delle proposte sull'architettura verde nel quadro della PAC post-2027 e della situazione del mercato (da lunedì 27/10/2025 a martedì 28/10/2025)
Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
Banca d'Italia - Sistema dei pagamenti; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
09:30 - Green Building Forum Italia - Palazzo della Regione Lombardia, Milano - Evento organizzato da GBC Italia, "Una Roadmap per il Paese Italia - la sfida climatica, una questione ambientale, economica e sociale". Partecipano, tra gli altri, i ministri Salvini, Giuli, Santanchè, Pichetto Fratin e Casellati, la presidente del Parlamento Europeo, Metsola, il vicepresidente esecutivo per Coesione e Riforme della Commissione Europea, Fitto. In attesa di conferma, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
10:00 - Stati Generali della Space Economy - Farnesina - "La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita". L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy, Andrea Mascaretti e la Vice Presidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna
10:00 - Poste italiane - 10° anniversario quotazione in Borsa - Palazzo Mezzanotte a Milano - L'evento celebra il decimo anniversario della quotazione in Borsa di Poste italiane, avvenuta il 27 ottobre 2015. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca"
11:00 - Federchimica - Assemblea pubblica 2025 - Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - "La chimica dei valori. Pensiero scientifico, ambiente, economia, società al centro dell'industria delle industrie". Partecipano, tra gli altri, i ministri Urso, Foti e Pichetto Fratin, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Fitto (in video collegamento), il presidente di Federchimica, Buzzella e il presidente di Confindustria Orsini
12:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Ahmed Al Tayeb - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontra Ahmed Al Tayeb, Grande Imam di Al Azhar
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni riceve Viktor Orbán - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Primo Ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán
16:30 - Rapporto OICE 2025 su presenza società di ingegneria, architettura e consulenza tecnica all'estero - Villa Madama, Roma - Presentazione del Rapporto Estero 2025 dell'OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica). Introdurranno i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Presidente dell'OICE, Giorgio Lupoi
16:30 - CNCC SDA Bocconi - "Immobiliare quotato, un volano per l'economia e i mercati" - Sede di SDA Bocconi, Roma - Evento organizzato da CNCC, Consiglio Nazionale Centri Commerciali e SDA Bocconi School of Management. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (CEO Borsa Italiana), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze)
17:00 - Huawei Italy Digital Talent Forum 2025 - Palazzo Lombardia, Milano - Il Forum riunirà istituzioni locali, giovani talenti, istituti accademici, startup, PMI innovative e associazioni di settore, per discutere il ruolo strategico della formazione nello sviluppo del futuro ecosistema dell'innovazione digitale. Tra gli interventi, Luigi De Vecchis, Presidente di Huawei Italy
18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontra i Consiglieri di nuova nomina del Ministero dell'Interno
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione Medio-Lungo
Aziende:
Avio - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Creactives Group - Assemblea: Bilancio
Digital Bros - Assemblea: Bilancio
Eviso - Assemblea: Bilancio
Giglio Group - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31.12.2024
SIT - Appuntamento: A seguire conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025
Sogefi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025
Talea Group - CDA: Approvazione dei dati relativi ai Ricavi e principali KPI del III Trim. 2025, non sottoposti a revisione contabile
Whirlpool Corporation - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Lunedì 27/10/2025
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 2,9%)
15:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -8,7 punti)
(Teleborsa) 27-10-2025 08:10
