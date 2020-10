Agenda del 27 ottobre 2020

3M

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoRome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioniParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo)9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo Acea - Appuntamento: Presentazione analisti Campari - Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Mediobanca - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Relatech - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Saipem - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 15,9%; preced. 15,33%)10:00: M3, annuale (atteso 9,6%; preced. 9,5%)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,9%)15:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 102 punti; preced. 101,8 punti)27-10-2020 08:10