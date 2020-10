Agenda del 26 ottobre 2020

(Teleborsa)

Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioniCNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming - Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCOSistema europeo delle banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnaleParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività2nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavoriTesoro - Comunicazione medio-lungo Aedes - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2020) solo per via telematica.Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica.01:50: Prezzi servizi, annuale (preced. 1,1%)07:00: Leading indicator (atteso 88,8 punti; preced. 86,7 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,5%)10:00: Indice IFO (atteso 93 punti; preced. 93,4 punti)13:30: Indice CFNAI (preced. 0,79 punti)15:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 2,8%; preced. 4,8%)