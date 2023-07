Agenda del 26 luglio 2023

Giovedì 20/07/2023

Lunedì 24/07/2023

Mercoledì 26/07/2023

(Teleborsa) -- La 53esima edizione del Giffoni Film Festival si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le opere in concorso sono 150, quelle fuori concorso 50 e le giurie, che seguiranno le proiezioni, saranno formate da 6500 ragazzi- Il Summit di alto livello dell'ONU, volto a promuovere la trasformazione dei sistemi agroalimentari, si svolge presso la sede FAO a Roma, in collaborazione con IFAD e WFP. Ci saranno circa 2000 partecipanti da oltre 160 Paesi, più di 20 Capi di Stato e di Governo. Il meeting sarà aperto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Conferenza stampa di Jerome Powell- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di giugno 2023- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Van Thuong, in visita di Stato- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:30 -- Presso l'Aula del II Piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia09:30 -- Il convegno si svolge a Roma presso il Nazionale Spazio Eventi. Interverranno, tra gli altri, i ministri Schillaci e Abodi, il Sottosegretario all'agricoltura La Pietra, il presidente di Conad Lusetti e la presidente di Coop Latini09:30 -- Durante l'evento, che si svolge a Milano, il CEO del Gruppo NHOA, insieme ai CEO di NHOA Energy e Atlante, presenterà un'analisi sui mercati della transizione energetica in evoluzione e darà un update su risultati, tecnologia, posizionamento globale rispetto ai competitor e vision al 2030 del Gruppo NHOA10:00 -- L'Osservatorio Ital Communications-Censis sulle Agenzie di comunicazione in Italia monitora per il terzo anno consecutivo quanto accaduto nel mondo della comunicazione. L'evento si svolge presso la Sala Zuccari in Senato. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Senato Gasparri, il Presidente Censis e il Founder Ital Communications10:00 -- Alla Camera dei Deputati, il Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica e il Presidente della World Free Zones Organization (WFZO) firmeranno l'accordo e presenteranno il prossimo evento mondiale AICE 2024 (Annual International Conference Exhibition) della WFZO. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Fitto, il Viceministro della Giustizia Sisto, e il Sottosegretario di Stato alla Salute Gemmato11:00 -- Permessi di costruire - Anno 202211:30 -- Presentazione ricerca Io sono Cultura 2023 - L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. Evento di Symbola e Unioncamere. Interventi, tra gli altri, del Ministro della Cultura, del Presidente e del Segretario generale Unioncamere e del Presidente Fondazione Symbola12:40 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong13:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi16:00 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong16:30 -- Politecnico di Torino - evento di presentazione delle opportunità di finanziamento per le imprese, relative a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presso il Campus Lingotto Politecnico di Torino20:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sarà a pranzo in onore del Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong alla Presidenza della Repubblica- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo Caltagirone Editore - CDA: Relazione semestrale Campari - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo Compagnia Dei Caraibi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo Enel - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 Enervit - CDA: Relazione semestrale Fiera Milano - CDA: Relazione semestrale Fincantieri - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023- Risultati di periodo Generalfinance - CDA: Relazione semestrale Hera - CDA: Relazione semestrale Inwit - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo Moncler - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 Moncler - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati semestrali al 30 giugno 2023 alle ore 18.00- Risultati di periodo Saipem - CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Comunicato stampa- Appuntamento: Live webcast e conference call- CDA: Risultati del primo semestre 2023 Unicredit - Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 2Q23 e 1H23 (pubblicazione risultati e conference call) Unidata - CDA: Preconsuntivo semestrale18:00 - Enel - Appuntamento: Conference call con gli analisti e investitori istituzionali per presentare i risultati del primo semestre del 2023. La presentazione sarà tenuta dal CEO Flavio Cattaneo e dal CFO Stefano De Angelis01:50: Prezzi servizi, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,7%)06:00: Leading indicator (atteso 109,5 punti; preced. 108,1 punti)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 86 punti; preced. 85 punti)10:00: M3, annuale (atteso 1%; preced. 1,4%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -0,7%; preced. 12,2%)16:00: Vendita case nuove (atteso 727K unità; preced. 763K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,4 Mln barili; preced. -708K barili)26-07-2023 08:10