Agenda del 22 ottobre 2021

(Teleborsa) -Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di COVID-19, trasformazione digitale, prezzi dell'energia, migrazione e relazioni esterneRating sovrano - Regno Unito, Grecia e Turchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Sistema dei pagamentiRating sovrano - Austria, Finlandia, Olanda e Romania - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoCNEL - Evento istituzionale - Gruppo di lavoro su Ambiente e Riconversione ecologica per il monitoraggio dell'attuazione del PNRRRating sovrano - Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Bollettino Economico12.00 - 4 Weeks 4 Inclusion - Al via la seconda edizione del più grande evento interaziendale dedicato all'inclusione. Per la giornata inaugurale l'appuntamento principale sarà "Storie di inclusione" al quale parteciperanno autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e del mondo aziendale tra i quali Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo17.00 - 4 Weeks 4 Inclusion - I lavori della giornata inaugurale si concluderanno con "Uguali perché diversi" con la partecipazione di Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL che faranno il punto sull'inclusione nel mondo del lavoro e sul ruolo delle parti socialiTesoro - Comunicazione BOT A.B.P. Nocivelli - Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- Risultati di periodo Bb Biotech - CDA: Rapporto trimestrale al 30 settembre 2021- Risultati di periodo Sogefi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021 Trendevice - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,4%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 0%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,9%)10:00: PMI composito (atteso 55,2 punti; preced. 56,2 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 58,6 punti)10:00: PMI servizi (atteso 55,5 punti; preced. 56,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,1 punti; preced. 54,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,3 punti; preced. 60,7 punti)22-10-2021 08:10