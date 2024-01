Agenda del 22 gennaio 2024

Venerdì 19/01/2024

Lunedì 22/01/2024

Home Bancorp

Logitech International

United Airlines Holdings

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l'intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Bruxelles - Riunione informale dei ministri del Commercio09:00 -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri dell'UE discuteranno sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, sulla situazione in Medio Oriente e su temi di attualità16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa all'evento "Ascoltare la storia, per non dimenticare. Testimonianze e ricordi dei ‘giusti' italiani" con la partecipazione dell'Orchestra e coro dell'Accademia Teatro alla Scala- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i Gismondi 1754 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)22-01-2024 08:10