Agenda del 19 gennaio 2024

Lunedì 15/01/2024

Mercoledì 17/01/2024

Venerdì 19/01/2024

(Teleborsa) -- Al 54° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Rebuilding Trust", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno oltre 100 governi, tutte le principali organizzazioni internazionali e 1000 Partner del Forum- Interventi del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di Davos- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l'intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Bollettino Economico09:00 -- Sede di Borsa Italiana - Conferenza organizzata da Assonime con l'OCSE per confrontarsi sull'evoluzione della corporate governance, coinvolgendo esponenti delle istituzioni, delle imprese e della comunità finanziaria italiana e internazionale. Tra gli interventi, i Presidenti di Assonime, Borsa Italiana, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Poste Italiane, ENI, Assogestioni e Snam I Grandi Viaggi - CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 ottobre 202300:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,5%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -8%; preced. -7,9%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,3%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70 punti; preced. 69,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,82 Mln unità; preced. 3,82 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,8%)19-01-2024 08:10