Agenda del 18 ottobre 2021

(Teleborsa) -Istat - Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 2019ANIA Insurance Summit - L'Insurance Summit, evento internazionale organizzato dall'ANIA è dedicato al ruolo del settore assicurativo per la transizione verso un'economia sostenibile. Interviene il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele FrancoConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I ministri degli Affari esteri riuniti in sede di Consiglio discuteranno dell'approccio dell'UE alla regione del Golfo e delle relazioni dell'UE con il partenariato orientale. Durante la colazione del Consiglio si terrà uno scambio di opinioni sulla situazione in Etiopia e NicaraguaCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l'esame degli atti dell'Unione europeaBanca d'Italia - Conti finanziari; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaCedolare Secca - Versamento della rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi.Modello IRAP 2021 (ISA) - Versamento con maggiorazione dell'IRAP risultante dalle dichiarazioni annuali (saldo 2020 e 1° acconto 2021) per i soggetti con ISA.PREVINDAPI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.Modello Unico 2021 Persone Fisiche / Società di persone (ISA) - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell'imposta se dovuta.Dichiarazione IVA annuale - Versamento saldo Iva - Versamento rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".PREVINDAI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Luglio-Settembre 2021.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,5%; preced. 5,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 1,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,9%)16:00: Indice NAHB (atteso 76 punti; preced. 76 punti)18-10-2021 08:10