Agenda del 17 luglio 2023

Venerdì 14/07/2023

Lunedì 17/07/2023

(Teleborsa) -- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Gandhinagar per il loro terzo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- Il 3° vertice UE-CELAC riunirà a Bruxelles i leader dell'UE e i leader della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). Parteciperanno tra gli altri, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza- Conti finanziari- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al vertice G20 dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali a Gandhinagar, in India- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al Vertice UE-CELAC. I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE e della Comunità dei 33 Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) si riuniranno a Bruxelles14:30 -- Evento incentrato sugli impatti dei cambiamenti climatici sull'operatività delle imprese dei servizi pubblici. Si svolge a Roma, Palazzo Rospigliosi. Partecipano, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Utilitalia e il DG di ANIA18:00 -- Convocazione della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi18:30 -- Evento organizzato da Aspen Institute Italia e Assolombarda, a Milano. Partecipano, tra gli altri, il Vice Ministro Leo, la Direttrice di Aspenia, i presidenti di Unicredit, Banco Santander - Italia, Assolombarda e Aspen Institute Italia- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 2,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,2%; preced. 12,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,7%; preced. 3,5%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,4%; preced. 7,6%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)14:30: Empire State Index (atteso 0 punti; preced. 6,6 punti)17-07-2023 08:10