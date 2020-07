Agenda del 16 luglio 2020

Abbott Laboratories

Bank of America

Honeywell International

Johnson & Johnson

Microsoft

Morgan Stanley

Netflix

Zalando

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoG20 - Riunione dei delegati dei ministri delle finanze e delle banche centraliConsiglio dell'Unione europea - Riunione informali dei ministri della salute, in videoconferenza8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno9.00 - Enel - Supplier Development Program - Intervengono all'evento Sonia Scarcia, Supplier Development Program – Head of PMO, Enel - Francesco Starace, CEO Enel - Maurizio Marchesini, vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese, Confindustria - Salvatore Bernabei, Head of Global Procurement, Enel - Stefano Buffagni, Viceministro allo Sviluppo Economico, MISE11.00 - Rapporto 2020 Assofranchising - Presentazione on line del Rapporto Assofranchising e dell'edizione digitale 2020 di Salone Franchising Milano - Retail Innovation Forum. L'evento è dedicato al mondo del franchising e alle innovazione del retail11.00 - Osservatorio Fondazione Deloitte - RiGeneration STEM - la Fondazione Deloitte presenta risultati della ricerca sull'educazione e sulla formazione in ambito "STEM" – Science, Technology, Engineering e Mathematics. L'evento "Osservatorio Fondazione Deloitte - RiGeneration STEM. Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia" sarà in formato digitale.Interverrano, tra gli altri, il Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria, l'Amministratore Delegato di Microsoft Italia, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Fondazione Deloitte,13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoCASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell'imposta se dovuta.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,4%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 9,6%; preced. -9,8%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,3%; preced. -2,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 250K unità; preced. 566,4K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 3,9%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,4%)10:00: Bilancia commerciale globale (preced. -1,16 Mld Euro)11:00: Bilancia commerciale (preced. 2,9 Mld Euro)11:00: Produzione costruzioni, mensile (preced. -51,5%)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,5 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. -6,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,25 Mln unità; preced. 1,31 Mln unità)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 5%; preced. 17,7%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -14,4%)16:00: Indice NAHB (atteso 60 punti; preced. 58 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso -2,3%; preced. -1,3%)16:30: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 47 Mld piedi cubi; preced. 56 Mld piedi cubi)16-07-2020 08:10