            Notizie Teleborsa

            Agenda del 15 settembre 2025

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Lunedì 15/09/2025


            Appuntamenti:
            Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario
            Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Salute (da lunedì 15/09/2025 a martedì 16/09/2025)
            11:00 - Cerimonia di apertura del 10° Corso-concorso Scuola Nazionale Amministrazione - Montecitorio - Cerimonia solenne di apertura del 10° Corso-concorso di formazione dirigenziale SNA. Saluti del segretario di presidenza, Giovanni Donzelli. Intervengono il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Paola Severino, e l'Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani
            11:00 - "Le rotte della Regional Air Mobility - Il volo dimostrativo Fano - Roma Urbe" - Aeroporto Roma Urbe - Conferenza stampa ENAC alla quale interverranno, tra gli altri, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Alexander D'Orsogna (Direttore Generale ENAC) e Marco Trombetti (Amministratore Unico ENAC Servizi Aeroporti)
            18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la Nazionale femminile di pallacanestro vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei e la Nazionale maschile under 20 vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei
            19:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, incontra António Costa - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo António Costa
            Borsa:
            Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Regolamento Medio-Lungo
            Aziende:
            Circle - CDA: Preconsuntivo semestrale
            Neurosoft - CDA: Relazione semestrale
            S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdG Bilancio


            Dati macroeconomici attesi

            Lunedì 15/09/2025
            04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
            04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,7%; preced. 5,7%)
            04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,7%)
            08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
            08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,5%)
            10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,5 Mld Euro; preced. 5,41 Mld Euro)
            11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 11,7 Mld Euro; preced. 7 Mld Euro)
            14:30 USA: Empire State Index (atteso 4,3 punti; preced. 11,9 punti)


            (Teleborsa) 15-09-2025 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,08 -1,37 9.19.56 1,08 1,09 1,08
            Circle 7,30 +2,24 9.09.28 7,14 7,30 7,14
            Neurosoft 0,835 +6,37 9.20.46 0,795 0,835 0,795


