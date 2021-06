ACEA ottiene finanziamento da UE per progetto economia circolare

(Teleborsa)

(Teleborsa) - ACEA , attraverso le proprie società Acea Elabori e Simam, insieme all'Università Politecnica delle Marche e altri partner di nove diverse nazionalità, ha ottenuto unche è risultato vincitore di una call del programma europeo Horizon 2020 dedicata alla realizzazione degliCon un punteggio tecnico di 15/15, PROMISCES, acronimo di Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system, è stato uno dei soli due progetti ammessi al finanziamento, su un totale di 90 richiedenti, nell'ambito della call LC-GD-8-1-2020 (Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals)., grazie allo sviluppo industriale di nuove soluzioni tecnologiche per implementare le strategie europee in merito a "systemic zero-pollution" e "Circular Economy"., avvalendosi della sua esperienza di ricerca e degli investimenti tecnologici attuati nel corso degli anni., orientandosi anche al recupero di materia.Il raggiungimento di questo prestigioso finanziamento europeo - si legge in una nota di ACEA - "testimonia l'efficacia del modello di ricerca partecipata promosso da ACEA, basato sul mettere a sistema le capacità tecniche-realizzative d'eccellenza presenti all'interno del Gruppo con il sapere degli enti di ricerca. Il risultato conseguito in ambito europeo, in un contesto fortemente competitivo, oltre a rafforzare il consolidamento di ACEA - attraverso il polo tecnologico di Acea Elabori - nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo prioritario della sostenibilità ambientale all'interno delle strategie e dei valori aziendali".25-06-2021 02:49