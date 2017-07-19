Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Zurich Bank annuncia ingresso di Enrico Vaccari nella Rete
(Teleborsa) - Zurich Bank annuncia l'ingresso di Enrico Vaccari come Head of Institutional Client Development, figura chiave nella Rete per sostenere lo sviluppo e la presenza della Banca nel mondo istituzionale.
"L'ingresso di Enrico rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle nostre competenze e della nostra presenza nel mondo istituzionale" – ha commentato Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank – "La sua esperienza sul campo e l'approccio orientato ai risultati saranno elementi chiave per generare valore per la Banca, creare nuove opportunità per la clientela e consolidare ulteriormente la nostra posizione nel Wealth Management".
Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, ha aggiunto "Sono lieto di affrontare questa nuova sfida in Zurich Bank, una realtà in forte crescita, che ha alle spalle un Gruppo solido e che può contare su una piattaforma di servizi e prodotti dedicati a privati e aziende che la posizionano al centro del mondo Private e Wealth in Italia. Metterò a disposizione le esperienze costruite con le controparti professionali per consolidare le relazioni esistenti e sviluppare nuove opportunità di crescita".
(Teleborsa) 14-10-2025 16:26
(Teleborsa) 14-10-2025 16:26