ZES, Romano: "La semplificazione è il motore della Zona Economica Speciale"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Il sito di Novartis con il suo Campus è la plastica rappresentazione della capacità di attrazione di investimenti esteri nella nostra Zona Economica Speciale. In tale ottica, semplificazione dei processi e sburocratizzazione, su cui siamo pienamente impegnati, rappresentano aspetti chiave per garantire la competitività del nostro territorio. L'attrattività della ZES è oramai pienamente tangibile". Lo ha detto oggi l'avvocatoin occasione della visita aldia cui hanno partecipato ledell', dellae delNel corso dell'incontroha sottolineato che "l'iniziativa rientra in una più ampia e articolata linea di azione promossa dai commercialisti partenopei, attraverso la commissione di studio Zes volta a promuovere e diffondere i vantaggi che derivano dall'utilizzo di questo istituto così da attrarre investitori esteri e nazionali in queste aree. A breve, infatti, verrà siglato un protocollo d'intesa tra l'Odcec di Napoli e il commissario straordinario Romano".Per, "è stata una giornata importante per i rapporti Campania-Svizzera, che ha consolidato una relazione commerciale già forte nei settori chiave della nostra economia come agrifood, Scienze della vita e aerospazio. La visita al Campus Novartis di Torre Annunziata dell'Ambasciatrice Monika Schmutz Kirgöz ha chiamato a raccolta tutti gli attori chiave del territorio, ponendo le Scienze della Vita al centro di un percorso strategico per il miglioramento della qualità della vita, l'attrazione di talenti e investimenti e il potenziamento di partenariati tecnologici e innovativi sempre più stabili. Il polo internazionale di Novartis a Torre Annunziata rappresenta per la Campania un luogo di eccellenza nella ricerca e nella produzione e proprio da qui possono partire e consolidarsi le linee di sviluppo delineate oggi".L'ha evidenziato che "la Novartis è una multinazionale svizzera leader nello sviluppo e nella produzione di terapie ad alto coefficiente di innovazione per le numerose aree terapeutiche, come le neuroscienze, le patologie cardiovascolari e l'oncologia: da qui, ogni giorno partono milioni di farmaci in forma solida destinati a curare pazienti in quasi tutto il mondo. Il sito di Torre Annunziata (150 mila mq), raccontato dalla appassionata voce del Site Head Sabino di Matteo e dal suo Team, rappresenta un'eccellenza in termini non solo di performance ma anche di contesto professionale altamente stimolante, che vede nelle proprie persone - circa 1000 persone tra dipendenti e indotto - il vero cuore pulsante e il valore aggiunto di questa grande macchina per l'innovazione. La Regione si pone accanto a simili realtà, e non a caso ha rimarcato numeri così importanti, perché in questa logica pubblico e privato fanno sponda nell'interesse del territorio".09-09-2022 20:38