World Water Day: quasi un italiano su due non conosce le emergenze climatiche

(Teleborsa)

(Teleborsa) - A fotografare gli italiani come scarsamente consapevoli e poco informati sulè una ricerca condotta a livello globale da, esperto mondiale nel settore del trattamento dell'acqua, in occasione delI dati raccolti rivelano un'riguardo alle sfide emergenti legate all'acqua e all'impatto che il clima e l'inquinamento hanno sulle risorse idriche.In Europa, la situazione non è migliore:riguardo all'acqua negli ultimi tre anni. Aree cruciali, come la conoscenza di PFAS e microplastiche e della loro potenziale presenza anche nell'acqua in bottiglia, oppure dei benefici dell'acqua addolcita nella gestione e manutenzione della casa, risultano particolarmente poco conosciute con una percentuale rispettivamente del 53%, 36%, e 47%. Questo scarso livello di conoscenza solleva gravi preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la salute umana. Sebbeneda bere, tanto in ambito domestico quanto nel fuori casa, in Europa la maggior parte del campione mostra una mancanza di sensibilità su tali questioni (51%), il 44% dimostra preoccupazione e il restanteAlcune azioni concrete, come il recente Decreto Legislativo 18-2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono state intraprese dalle istituzioni per affrontare questi problemi: ad esempio attraverso l'inserimento di parametri ancora più stringenti per alcuni inquinanti come ie una maggior attenzione alle microplastiche, tema di attualità che è sotto i riflettori di governi, organizzazioni ambientali e della comunità scientifica. In attesa di una definizione di un nuovo protocollo di monitoraggio della UE, è importante fare prevenzione scegliendo fonti d'acqua più sicure, come ad esempio affidarsi ad impianti di filtrazione in grado di bloccare microplastiche e microrganismi nell'acqua del rubinetto, come quelli basati sulla tecnologia dell'osmosi inversa che filtrano particelle fino a 0,001 micron, inclusi i PFAS. In aggiunta, questi impianti consentono di eliminare l'utilizzo delle bottiglie di plastica.Parallelamente alla tutela della salute è importante peròsensibilizzando i singoli riguardo aiche possono contribuire a ridurre l'impronta ecologica. Anche questo aspetto è stato preso in esame dalla ricerca condotta da Culligan evidenziando un basso livello di conoscenza e una scarsa attività da parte delle persone sul tema.Andando a indagare più da vicino le abitudini di consumo, si è scoperto cheda parte degli intervistati in merito a quanto siano veramente dannose le bottiglie in PET. Nello specifico, il Portogallo (88%) e la Francia (56%), seguiti a parimerito da Belgio e Paesi Bassi (51%) ritengono che le bottiglie di plastica non siano dannose per l'ambiente perché possono essere riciclate. L'Italia, invece, si dimostra più preparata con solo il 40% dei rispondenti d'accordo con questa affermazione. Nel processo di riciclaggio della plastica, è infatti essenziale rispettare alcune condizioni fondamentali: la plastica deve essere separata dagli altri materiali riciclabili, deve essere liberata da eventuali residui di cibo o altre contaminazioni, e ne esistono diverse tipologie che richiedono procedure di riciclo differenti.Fra gli intervistati dei Paesi EMEA, contro il 42% del Nord America. Mentre in Italia la percentuale è leggermente più alta rispetto alla media europea e si attesta al 25%.Lo scenario rivela un quadro dicon notevoli disparità nell'approccio alle azioni tra i diversi Paesi esaminati. Emerge, infatti, che l'impegno complessivo stia leggermente diminuendo in Italia, Francia, Austria e Regno Unito. Da un lato c'è un'attenzione meno marcata verso l'eliminazione della plastica, con la Germania che emerge come il Paese meno impegnato in questo ambito; dall'altro gli europei mostrano un'attenzione particolare al risparmio energetico, con l'Italia in testa (91%) a parità con il Portogallo, seguita dalla Spagna (90%). Anche il riciclo è una priorità, con l'Italia al comando con il 94%, seguita da Austria e Belgio.L'Italia, inoltre, si conferma il Paese con la maggiore attenzione al risparmio idrico in ambito domestico sia per la cura della persona (96%) che con azioni dedicate alla cura della casa (80%), a parimerito a livello europeo con il Portogallo. La principale azione messa in atto è quella di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o si fa la barba. Alla luce di queste evidenze, diventa imprescindibile che le persone approfondiscano la comprensione delle questioni legate all'acqua. I risultati dello studio enfatizzano, infatti, la necessità di intensificare le campagne di educazione e sensibilizzazione per ridurre il crescente divario di conoscenza, sottolineando l'importanzacruciale di una maggiore istruzione, consapevolezza e coinvolgimento della comunità."La ricerca conferma una realtà preoccupante: una fetta significativa della popolazione dimostra di essere disinformata sulla qualità dell'acqua e sui potenziali rischi da contaminazione e inquinamento. Per questo motivo è fondamentale continuare a insistere su una maggior diffusione della cultura dell'acqua" - afferma. "Come Gruppo, siamo presenti in oltre 90 paesi in tutto il mondo e con una presenza che copre tutta la filiera dell'acqua – dal residenziale al municipale, dal commerciale all'industriale sino al medicale – abbiamo sviluppato progetti dicome il più recentee circolare della risorsa idrica mettendoci al servizio di aziende e pubblica amministrazione. Inoltre, consentiamo ai cittadini di monitorare la qualità dell'acqua del proprio comune attraverso un tool disponibile gratuitamente sul nostro sito".Laè un'opportunità per tornare a riflettere sull'importanza cruciale di questa risorsa per il nostro futuro. È un invito a considerare le sfide globali legate all'accesso all'acqua potabile e alla sua gestione sostenibile:, evidenziando la disuguaglianza nell'accesso a questa risorsa vitale.20-03-2024 17:57