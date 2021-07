Whirlpool, l'ad al tavolo Mise: al via la procedura di licenziamenti a Napoli

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Al Ministero dello Sviluppo economico al via ilsullacon sindacati e azienda. Alla riunione, coordinata dal sottosegretario Alessandra Todde, è presente l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia,, che ha comunicato la conferma dellaper i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di. Dal primo luglio scatterebbero così i licenziamenti per i circa 350 lavoratori dello sito campano. "Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo – ha dichiarato La Morgia – siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore diin Italia". L'azienda avrebbe dunque deciso di non utilizzare le 13 settimane di cassa integrazione previste dall'avviso comune siglato da Confindustria e sindacati.La viceministraha dichiarato che per il sito Whirlpool di Napoli lesarebbero necessarie a garantire il rilancio tutelando i lavoratori. "Ripercorro anche io – ha detto – alcuni passaggi importanti. In questi mesi ho portato al tavolo una discontinuità importante, i sindacati hanno comunicato di essere pronti a considerare la possibilità della chiusura dello stabilimento da parte di Whirlpool, cosa che in passato non era mai avvenuta". "Proprio per questo si è chiesto all'azienda di accettare ladella Cig di ulteriori 13 settimane, cosa che non significa allungare il brodo, ma dare la possibilità ad unportato avanti da noi edi prendere forma – ha spiegato la viceministra – con unalternativo e solido, fondamentale per non impoverire ulteriormente il territorio di Napoli garantendo la salvaguardia occupazionale". Per Todde c'è "bisogno di tempo per irrobustire il percorso di reindustrializzazione, su cui stiamo lavorando quotidianamente. Quindi per l'azienda accettare la proroga della Cig, rinviando l'avvio della procedura di licenziamento, è una scelta che non pesa minimamente. Mentre per i lavoratori, per la città di Napoli e per il piano di rilancio su cui stiamo lavorando, fare questa scelta è assolutamente indispensabile".La procedura di licenziamento collettivo "dal nostro punto di vista non deve essere una pregiudiziale" per l'individuazione di un'alternativa per il sito Whirlpool di Napoli. Ha aggiunto l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia. "Nel caso in cui l'alternativa venisse individuata nei– ha affermato – siamo pronti a discuterne. Nell'ambito della procedura vogliamo confermare la nostra intenzione di prolungare la possibilità di accedere a un, che già oggi stiamo offrendo nel piano sociale in essere e pari a 75mila euro a persona (per gli esodi, ndr), e in parte stiamo già eseguendo dando l'opportunità a persone che lavorano nel sito di Napoli di trasferirsi nel sito di". "Confermiamo la nostra disponibilità proporreall'interno del gruppo", ha sottolineato.