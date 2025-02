Welfare sanitario, Sanicoop: profonda preoccupazione per attacchi a Medicina Generale

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, con proposte che, se attuate, avrebbero conseguenze gravissime per la qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria territoriale. Ad esprimerla è Maurizio Pozzi, presidente di Sanicoop, il settore diche riunisce cooperative di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, con oltre 5.000 mediciassociati e 7 milioni di pazienti in carico.A preoccupare, in particolare,iustificate con la necessità di garantire coperture orarie nelle future Case della Comunità."Concentrare i medici nelle Case della Comunità -sottolinea Pozzi-I costi di un simile progetto sarebbero insostenibili, con il rischio concreto di un aumento della spesa pubblica senza un effettivo miglioramento del servizio e con la perdita di migliaia di collaboratori di studio e infermieri. In un contesto di risorse finanziarie sempre più limitate, il modello della Medicina Generale, basato sulla continuità assistenziale e sulla libera scelta, rappresenta una risorsa imprescindibile. Sostituirlo con un sistema basato su medici ‘a ore', operanti prevalentemente in strutture centralizzate, significherebbe aumentareLa riforma ipotizzata, a giudizio di Sanicoop, rischia di minare alle, rinunciando a valorizzare la Medicina Generale, che svolge una funzione essenziale per il benessere della collettività. Non si riconosce l'impegno dei medici che, negli ultimi anni, hanno investito in digitalizzazione migliorando la gestione sanitaria, hanno attivato reti di collaboratori e strumenti di comunicazione diretta per rendere l'assistenza più accessibile ai pazienti, puntando su studi medici moderni e diffusi capillarmente, e garantendo una maggiore presenza nelle Case della Salute, con assistenza fino a 12 ore al giorno, tra visite ambulatoriali, domiciliari e interventi in strutture residenziali."In questo contesto -conclude Pozzi- le cooperative tra Medici di Medicina Generale hanno già dimostrato che un modello efficiente e sostenibile esiste. Attraverso le Aggregazioni Funzionali Territoriali e il supporto delle cooperative di servizio,28-02-2025 12:01