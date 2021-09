"Welfare che Impresa!", Intesa Sanpaolo: premiati i vincitori della quinta edizione della quinta edizione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso l', la, il programma di capacity building per progetti di welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, giunto alla sua quinta edizione. L'iniziativa è promossa dallainsieme a, con il contributo scientifico dQuest'anno – si legge in una nota – sono statedi cui 185 ammissibili alla prima fase di selezione. Di queste, il 70% proviene dalle regioni del Nord e Centro Italia e il 30% dalle regioni del Sud Italia. Ad essere premiati sono stati i progetti che meglio hanno risposto agli obiettivi del bando, quali la generazione di impatto sociale, la creazione di occupazione, in particolare per le categorie svantaggiate e lo sviluppo di forti reti territoriali. Ile` stato assegnato amentrericeveranno un premio di. Tutti i vincitori potranno inoltre accedere a un percorso di mentorship individuale e personalizzato offerto dagli; a un finanziamento a condizioni agevolate erogato da Intesa Sanpaolo fino a 50mila euro e a un conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi.due percorsi di mentorship verranno attivati rispettivamente perla possibilita` di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture e` stata offerta al'accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton e` stato assegnato ae infine per Molise WOW ci sara` la possibilita` di partecipare all'Open Camp 2021.e` un processo di innovazione territoriale fondato su comunita` e identita`, la cui finalita` e` il benessere economico, sociale, ambientale e culturale della comunita` che abita il territorio. A Sciacca – un laboratorio sociale da 42mila abitanti, considerato unico in Italia per dimensioni e impatto – e` stato attivato un turismo esperienziale ed emozionale grazie ad una comunita` finalmente connessa. La governance e` affidata ad una "Cooperativa di Comunita`" che opera con l'efficienza e il metodo propri del mondo aziendale e i valori di una grande famiglia, la comunita`.e` una startup innovativa a vocazione sociale che contrasta l'illegalita` e il caporalato in agricoltura attraverso la creazione di un network nazionale di aziende agricole etiche. Humus Job offre: lo sharing di risorse e di manodopera; una piattaforma di matching; il Marchio "100% Etico"; la formazione per i lavoratori. Humus Job ha un'equipe esperta nell'attivazione e nel management dei Contratti di Rete in agricoltura, negli inserimenti lavorativi di persone migranti e nella facilitazione e formazione di gruppi.e` il primo incubatore specializzato nello sviluppo di impresa nelle aree interne del Paese. Attraverso percorsi di accompagnamento personalizzati Appenninol'Hub offre incontri partecipati di ispirazione con le comunita` per valorizzare le risorse territoriali e cogliere opportunita`, propone percorsi strutturati di incubazione e accelerazione, accompagnando abitanti e attori territoriali dall'ideazione alla costituzione e sviluppo di imprese generatrici di impatto che contrastano lo spopolamento di queste aree e creano opportunita` di lavoro per gli abitanti stessi.e` la piattaforma digitale di sostegno alla disabilita`, un aggregatore di servizi, con un ruolo di orientamento e sostegno per caregiver. Sulla piattaforma chi cerca sostegno trova professionisti ed enti verificati sul territorio, grazie a un matching avanzato e personalizzabile tra servizi e bisogni specifici. LinkAbili offre servizi di digitalizzazione dei servizi sociali a enti locali e terzo settore.17-09-2021 01:22