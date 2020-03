Vodafone, partnership con Rakuten nella banda larga spaziale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Estendere la copertura mobile a più persone e dispositivi in tutto il pianeta utilizzando la prima rete mobile a banda larga che verrà trasmessa dallo spazio. Questo l'obiettivo della, diventati i principaliCon il marchio, la rete satellitare a bassa latenza di AST&Science – società che detiene un ampio portafoglio di brevetti e Ip per le sue tecnologie di terra e spazio – sarà la prima al mondo a connettersi direttamente agli smartphone standard. Il servizio, secondo quanto annunciato da AST&Science, sarà attivo nei prossimi anni."SpaceMobile sarà particolarmente innovativo per il crescente mercato globale annuale da un trilione di dollari, poiché eliminerà le lacune di copertura affrontate dagli attuali cinque miliardi di abbonati mobili che entrano e escono dalla connettività ogni giorno. Aiuterà anche le comunità meno servite del mondo ad accedere agli ultimi servizi mobili molto prima del previsto, aiutando più persone ad accedere all'economia digitale"spiega il. "Vogliamo che nessuno rimanga indietro e SpaceMobile può fornire una copertura mobile universale, migliorando ulteriormente la nostra rete leader in Europa e Africa, specialmente nelle aree rurali e durante un disastro naturale o umanitario" affermaIl nuovo investimento – che si aggiunge a quelli die del– porta ilè stato consulente finanziario della società. I satelliti saranno costruiti e lanciati dalla sede a Midland, in Texas, all'interno delil primo aeroporto commerciale ad ottenere una licenza di porto spaziale dalla Federal Aviation Administration.Oltre al suo investimentoe contribuirà con competenze tecniche, operative e normative a supporto dell'implementazione globale della rete.03-03-2020 04:36