ViViBanca valuta fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo

(Teleborsa) -, banca torinese specializzata nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, e, istituto di redito popolare con sede a Napoli, hanno comunicato l'avvio delle attività propedeutiche per la realizzazione di un'operazione avente ad oggetto ladi Banca Popolare del Mediterraneo in ViViBanca.Banca Popolare del Mediterraneo ha accettato l'offerta vincolante ha concesso fino al 30 giugno 2023 una ViViBanca. La struttura dell'operazione prevede anche un processo di rafforzamento patrimoniale del soggetto risultante dalla fusione, da realizzarsi mediante une unsubordinato.L'iniziativa si inquadra nell'ambito deldel modello di business di ViViBanca e alla connessa volontà di affiancare al finanziamento alla clientela consumer (attività core di ViViBanca) una nuova linea di business specializzata nei finanziamenti e nei servizi per le PMI, si legge in una nota. Il gruppo torinese è già presente in Campania con la sede secondaria di Salerno e l'hub commerciale di Napoli.Inoltre, la fusione si inserirebbe nel più ampio contesto delle misure adottate dalla Banca Popolare del Mediterraneo che sta da tempo valutando la necessità di muovere verso una possibile integrazione con un partner dotato di adeguata esperienza in campo bancario, anche al finedella banca stessa.14-06-2023 14:18