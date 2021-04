Visco: "La ripresa partirà già in secondo trimestre"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'Italia rivedrà la "ripresa in questo trimestre"e nel 2021 "i nostri dati confermano che è possibile, malgrado restino dei rischi elevati" raggiungere l'obiettivo del +4% del PIL indicato dal FMI. Lo afferma ilin un'intervista alla CNN.Il governatore di Via Nazionale ha ribadito come sia "" per la ripresa economica e occorre che le misure "di sostegno all'economia" si mantengano fino a quando "non saranno superati i momenti difficili".Visco ha, poi, sottolineato che in questo momento i governi possono beneficiare di tassi di interesse molto bassi nell'emissione di obbligazioni sovrane a fronte di un'offerta non sufficiente. "C'è domanda per debito a lunghissimo termine e non c'è abbastanza offerta", ha detto il banchiere rispondendo a una domanda sul nuovo BTP italiano a 50 anni.13-04-2021 08:14