Vertice Ue, "Italia può ritenersi soddisfatta": le parole della Meloni

(Teleborsa) - Sulla materia migratoria c'è statocon una "verifica dell'implementazione dei risultati nel prossimo Consiglio europeo. Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un'iniziativa singola". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles al termine del Consiglio europeo spiegando che si lavora allaSoddisfazione espressa anche dal presidente francese Macron che ha sottolineato comeche èmolto preoccupante per la tensione politica e la crisi economicache sta vivendo. Dalla Tunisia cresce una pressione migratoria verso l'Italia e l'Unione Europea. C'è la volontà di agire insieme, sia per aiutare la Tunisia a ritrovare lasia per fermare i flussi migratori, attraverso la cooperazione e il dialogo con il presidente tunisino".La Meloni ha affrontato più questioni, parlando anche della materia della governance che - ha detto - "per noi è fondamentale, da risolvere entro la fine di quest'anno, e ovviamente deve tenere conto degli obiettivi strategici che l'Unione si dà".a, poi deve tenere in considerazione quegli investimenti nelle sue regole di governance, ha proseguito.Dal vertice Ue arrivano anche rassicurazioni sulle banche europee che "sono solide", assicurano i leader Ue. "I fondamentali dei bond europei sono forti, la zona euro è la zona dove le banche sono le più solide e in questo contesto abbiamo discusso di accelerare la creazione dell'unione bancaria", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. D'accordo il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Il sistema bancario dell'Ue è robusto e sicuro", ha detto, e possiede24-03-2023 15:54