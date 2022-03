Vertice NATO, Zelensky: "Da voi nessuna risposta chiara"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - E' tornato a parlare anche oggi il Presidente ucrainoche si è rivolto ai leader dellacon un collegamento video, durante il quale ha detto che l'Alleanza non ha ancora fornitoalla richiesta di aiuto di Kiev,in modo da proteggere i nostri cittadini dalle bombe e dai razzi russi.La nostra aviazione è molto ridotta rispetto alla loro e per questo loro utilizzano armi di distruzione di massa", ha commentato Zelensky che ha chiestoIntanto, la NATO continua a chiudere alla richiesta della"Imporre una no fly zone vuole dire attaccare massicciamente il sistema di difesa aerea russo e quindi. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al summit straordinario, confermando che l'Alleanza, intanto, ha varato una nuova serie di sanzioni controSecondo quanto riporta l'agenzia Tass, le sanzioni colpiscono anche le banche Gazprombank e Alfabank. "La realtà è che Putin ha già superato la linea rossa della barbarie" e "ora sta alla Nato valutare insieme cos'altro possiamo fare per aiutare il popolo dell'Ucraina a proteggersi e vedere cos'altro possiamo fare per stringere la morsa economica intorno al regime di Putin". Queste le parole del Premier britannico,, al suo arrivo al summit straordinario di Bruxelles.Sotto controllo lasviluppatosi nell'area vicina alla centrale nucleare di Chernobyl. E' quanto fa sapere il Ministro dell'ecologia e delle risorse naturali Ruslan Strelets, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Strelets, in una intervista televisiva, ha anche spiegato che si sono registrati più dinell'area nelle ultime due settimane.24-03-2022 13:56