Vaccini, Speranza: il 28 maggio ok dell'EMA per vaccinare la fascia di età 12-15 anni con Pfizer

Pfizer

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il ministro della Saluteha dichiarato che la previsione per l'ok dell'alladella fascia di età 12-15 anni condovrebbe arrivare il. "Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri dai 18. È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico", ha detto il ministro rispondendo ad una interrogazione alla Camera. "Aspettiamo la decisione dell'EMA anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d'età", ha spiegato."Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al: operatori sanitari, anziani, fragili. Aarriveranno altrie l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani", ha aggiunto Speranza.20-05-2021 09:18