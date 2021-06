Vaccini, Figliuolo: il piano resta sostenibile, 80% della popolazione vaccinata entro fine settembre

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Commissario per l'Emergenza Covid,, ha dichiarato che è in corso la riprogrammazione delleinsieme alle Regioni, "dando supporto nelle riprenotazioni e andando bilanciare con riserve strategiche". "Abbiamo bilanciato con undici regioni per mitigare i disagi ai cittadini". ha spiegato Figliuolo intervenuto sulla riprogrammazione delle somministrazioni alla luce delle nuove disposizioni sugli"Al momento non c'è ancora alcuna richiesta dida parte nostra, ma stiamo studiando. Ilcomunque ad oggi resta", ha garantito il Commissario per l'Emergenza, in merito a eventuali richieste di carichi aggiuntivi di dosi mRna da parte dell'Italia. "Il Piano è ancora fattibile – ha aggiunto –. Mi ero preso margini di manovra d'accordo con. Da qui a fine settembre arriveranno oltre 54 milioni e mezzo di dosi. Entro quella data siamo in grado di coprire 80% platea vaccinabili". "Siccome il pericolo è sempre dietro l'angolo, avere una riserva non guasta mai e quindi ben vengano qualora dovessero arrivare dosi aggiuntive e anticipazioni di quelle nell'ultimo trimestre", ha infine affermato.Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 212.112 i tamponi molecolari e antigenici (ieri 79.524). In calo il rapporto positivi/tamponi totali a 0,6% (ieri 1,1%). Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.101 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 32 in meno, 504 totali), sia quello deglicon sintomi, 132 in meno rispetto a ieri (sono 3.333 in totale).15-06-2021 06:28