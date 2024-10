Utilities cruciali per economia del Mezzogiorno: le soluzioni per lo sviluppo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -può arrivare a valeredel Sud Italia. E' quanto stima il, che valuta gli impatti economici e occupazionali del settore delle utility (ambientale, idrico ed energetico) nelle regioni del Mezzogiorno.Ladelle utility meridionali è quantificabile nel(2023), circa il 24% del valore aggiunto realizzato dall'intero comparto italiano, ma considerando il contributo dell'intera filiera, il, pari aldel Mezzogiorno. Rispetto alle altre filiere, quella delle utility si contraddistingue per una: le imprese estrattive e manifatturiere realizzano infatti oltre il 52% del valore aggiunto complessivo.Il sistema delle, in sostanza, riveste unanell'econmia e nella transizione energetica ed ambientale, per Questo è auspicabile favorire lo. Un esempio è la Rete Sud, costituita lo scorso luglio da 9 utilities del Mezzogiorno associate a Utilitalia. "Con questa iniziativa la Federazione ha voluto fornire un contributo concreto per un maggiore sviluppo dei servizi pubblici al Sud, che soffrono una eccessiva frammentazione e una ancora troppo diffusa presenza di gestioni in economia", spiega il presidente di Utilitalia: sono questi isu cui si fondano le sfide e le azioni pernel Mezzogiorno. "Le utility assumono un ruolo decisivo nel supportare i segnali di ripresa dell'economia meridionale", evidenzia, direttore generale della SVIMEZ, spiegando "il rapporto fa emergere il ruolo effettivo e potenziale del settore delle utility nell'attivare e qualificare le connessioni economiche locali, attirare investimenti e migliorare i servizi per cittadini e imprese, in un'ottica evolutiva per cui è necessario partire dalle vocazioni produttive territoriali per sostenere i processi di sviluppo, ammodernamento e diversificazione".IlItalia ha il(eolico e solare) e gioca un, contribuendo per circa il 35% della capacità totale installata, che è in crescita in tutte le regioni del Sud:, la capacità fotovoltaica addizionaleprevista entro il 2030 si concentreràTra le misure suggerite dalla Federazione per implementare il settore figurano ldella filiera, lo sviluppo di soluzioni integrate per offrire servizi innovativi, l'incoraggiamento delle il ricorso a iInil Sud Italia sconta ancora un, per cui è difficile chiudere il ciclo ed evitare l'export verso altre regioni o l'estero nonché il conferimento in discarica. Per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati,a livello nazionale e principalmente concentrato nelle regioni centro-meridionali è stimato da Utilitalia in; migliore è la situazione per quanto concerne i rifiuti organici, grazie ai numerosi impianti recentemente attivati o in costruzione, grazie anche ai finanziamenti del PNRR. Per Utilitalia, l'introduzione di meccanismi strutturali come i Certificati di Efficienza Economica Circolare, ma anche di una chiara e incisiva normativa sul fine vita dei rifiuti, incoraggerebbero l'innovazione del settore e ridarebbero slancio all'economia circolare al Sud.Lache ha colpito il Sud Italia, soprattutto la Sicilia, mette in risalto le. Per uscire dalle logiche emergenziali e rendere il settore più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici in corso, è necessariodal punto di vista dellae delle. Fra le soluzione incentivate quella di favorire la, per migliorare la capacità gestionale anche attraverso il controllo degli enti di governo d'ambito. Con il fine di garantire una maggiore disponibilità idrica, bisogna, manutentare gli invasi e puntare sulla differenziazione degli approvvigionamenti, incoraggiando anche la realizzazione di impianti di dissalazione e puntando sul riutilizzo delle acque reflue depurate.21-10-2024 14:24