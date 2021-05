USA, vendite di case in corso aprile -4,4%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - In USA, stando al dato sui copromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di aprile, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è, attestandosi a 106,2 punti dai 111,1 punti rivisti e registrati a marzo (111,3 la prima lettura). Il dato si mostradegli analisti che indicavano un +0,8% e si confronta con un +1,7% precedente (dato rivisto da +1,9%)."Le firme dei contrattidopo la grande ondata dovuta alla mancanza di un'offerta sufficiente di case a prezzi accessibili - ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR - Il mercato di fascia alta è ancora in forte movimento poiché le scorte sono più abbondanti lì". Yun prevede che l'offerta di alloggi migliorerà nel suo complesso già in autunno e indica un aumento delle quotazioni, nonché un aumento dei venditori dopo la conclusione della moratoria di sfratto.27-05-2021 04:20