USA, Trump verso impeachment

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Vicepresidentenon intende invocare ile strappare i poteri a"Non è nell'interesse del Paese o in linea con la Costituzione", così in una lettera indirizzata alla Speaker della Camera,arrivata mentre in aula era in corso il dibattito sulla risoluzione per chiedere proprio al vicepresidente di ricorrere al 25/o emendamento e rimuovereDibattito e voto sono comunque andati avanti: la risoluzione è stata approvata conMa si tratta di unpuramente simbolico dopo loche, oltre a chiudere alla rimozione di Trump, ha esortato anche Pelosi e il Congresso a "evitareulteriormente la passione del momento".Con ildel vicepresidente i democratici si preparano ora a procedere cont, il secondo per Trump, sempre più isolato mentre il suo stesso partito ne sta prendendo leIntanto, proseguono i preparativi per la. I 15.000 agenti della Guardia Nazionale a Washington saranno in parte armati, e il Secret Service sta allestendo una maxi-operazione di sicurezza per blindare la città. Sullo sfondo, il timore èla figlia-consigliera di Donald Trump, haalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden per salvare le sue aspirazioni politiche. Un'ipotesi - riportano i media americani - che ha mandato su tutte le furie il padre Donald Trump:avrebbe reagito il presidente. Alcune fonti riferiscono anche che che il Tycoon avrebbe detto alla figlia che una sua partecipazione alla cerimonia le costerebbe migliaia di voti e sarebbe la13-01-2021 08:50