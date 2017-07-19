Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Usa, Trump sigla ordine esecutivo per ridurre al 15% i dazi sulle auto giapponesi
(Teleborsa) - Il presidente Usa Trump ha firmato giovedì un'ordinanza per implementare dazi più bassi sulle importazioni di automobili giapponesi e altri prodotti, annunciate a luglio.
I dazi sulle auto giapponesi passeranno dall'attuale 27,5% al ??15% e dovrebbe entrare in vigore entro la fine di settembre.
Secondo l'ordinanza, il Giappone sta "lavorando per accelerare l'attuazione di un aumento del 75% degli acquisti di riso dagli Stati Uniti... e degli acquisti di prodotti agricoli statunitensi, tra cui mais, soia, fertilizzanti, bioetanolo (anche per carburante sostenibile per l'aviazione)" e altri prodotti statunitensi, per un totale di 8 miliardi di dollari all'anno.
L'ordine esecutivo conferma inoltre che il governo giapponese ha accettato di investire 550 miliardi di dollari negli Usa in progetti che saranno selezionati dal governo statunitense.
