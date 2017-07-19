Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
USA, scorte petrolio settimanali a sorpresa in calo
(Teleborsa) - Sono scese contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 17 ottobre 2025, sono diminuiti di circa 1 milione di barili a 422,8 MBG, contro attese per un incremento di 2,2 milioni.
Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,48 MBG, arrivando a 115,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una riduzione di 2,1 milioni di barili a quota 216,7 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,8 milioni a 408,6 MBG.
(Teleborsa) 22-10-2025 16:51
Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,48 MBG, arrivando a 115,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una riduzione di 2,1 milioni di barili a quota 216,7 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,8 milioni a 408,6 MBG.
(Teleborsa) 22-10-2025 16:51