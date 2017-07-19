Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            USA, scorte petrolio settimanali a sorpresa in calo

            News Image (Teleborsa) - Sono scese contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 17 ottobre 2025, sono diminuiti di circa 1 milione di barili a 422,8 MBG, contro attese per un incremento di 2,2 milioni.

            Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,48 MBG, arrivando a 115,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una riduzione di 2,1 milioni di barili a quota 216,7 MBG.

            Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,8 milioni a 408,6 MBG.

            (Teleborsa) 22-10-2025 16:51


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.