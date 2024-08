USA, sanzioni a 400 soggetti per aiuto miliare a Mosca. Coinvolti anche italiani

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno, tra cui Asia, Europa e Medio Oriente, i cui prodotti e servizi consentono alla Russia di sostenere il suo sforzo bellico ed eludere le sanzioni."La Russia ha trasformato la sua economia in uno strumento al servizio del complesso militare-industriale del Cremlino. Le azioni del Tesoro oggi continuano a implementare gli impegni presi dal Presidente Biden e dalle sue controparti del G7 per interrompere le catene di approvvigionamento e i canali di pagamento della base militare-industriale della Russia - ha affermato il vicesegretario del Tesoro Wally Adeyemo - Le aziende, le istituzioni finanziarie e i governi di tutto il mondo devono".Il Tesoro sta prendendo di mira, tra cui quelle coinvolte nell'approvvigionamento di munizioni e materiale militare per la Russia, facilitando l'evasione delle sanzioni per gli oligarchi russi tramite servizi di costituzione societaria e fiduciaria offshore, eludendo le sanzioni imposte agli attori informatici russi, riciclando oro per una società russa di oro sanzionata e supportando la base militare-industriale della Russia tramite l'approvvigionamento di articoli sensibili e critici come utensili meccanici avanzati e componenti elettronici, si legge in una nota. Le sanzioni odierne limitano ulteriormente i futuri ricavi della Russia da metalli e attività minerarie. Il Tesoro sta anche prendendo di mira le società russe di tecnologia finanziaria che forniscono soluzioni software e IT necessarie per il settore finanziario russo.Il Tesoro è a conoscenza degli sforzi russi perdi istituzioni finanziarie russe. I regolatori esteri e le istituzioni finanziarie "dovrebbero essere cauti riguardo a qualsiasi rapporto con filiali o sussidiarie estere di istituzioni finanziarie russe, compresi i tentativi di aprire nuove filiali o sussidiarie di istituzioni finanziarie russe che non siano esse stesse sanzionate", viene sottolineato.Il Dipartimento di Stato sta invece prendendo di mira entità e individui coinvolti nelladella Russia; evasione delle sanzioni; la base militare-industriale della Russia, inclusa la produzione di veicoli aerei senza pilota (UAV) armati, il supporto bielorusso allo sforzo bellico della Russia e le entità di logistica aerea; ulteriori sussidiarie della State Atomic Energy Corporation Rosatom; e attori maligni coinvolti nel tentativo di "rieducazione" forzata dei bambini ucraini.Scendendo nei dettagli, il Tesoro sta prendendo di mirache sono fondamentali per il sostentamento e lo sviluppo dell'industria della difesa russa, tra cui entità coinvolte nello sviluppo e nella modernizzazione delle armi, nell'automazione e nella robotica, nello sviluppo e nell'acquisizione di elettronica a duplice uso, nella sorveglianza digitale, nell'Internet of Things e nell'intelligenza artificiale.Tra i soggetti citati dal Tesoro USA c'è il cittadino italiano, coinvolto in una rete di approvvigionamento che coinvolgeva un facilitatore della Turchia per acquistare oltre 150 milioni di dollari di equipaggiamento militare, munizioni e munizioni per l'esercito russo da potenziali fornitori in Africa, Asia, Caucaso, Asia centrale e Iran.Inoltre, viene citato il produttore di macchine utensili, con sede in Italia, che ha collaborato a stretto contatto con l'agente di approvvigionamento russo Dmitrii Vladimirovich Alikhanov per facilitare la spedizione di macchine prodotte da Fagima tramite varie società intermediarie di paesi terzi per gli utenti finali della difesa russa. Il proprietario e CEO di Fagimae il responsabile marketing di Fagima, scrive il Tesoro USA, hanno contribuito a soddisfare gli ordini per la rete di Alikhanov e a eludere le sanzioni, anche dopo la designazione di Alikhanov come agente russo nel giugno 2024.23-08-2024 17:34