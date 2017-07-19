Dati
            USA, richieste sussidi disoccupazione in aumento più delle attese

            News Image (Teleborsa) - Salgono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 29 agosto, i "claims" sono risultati pari a 237 mila unità, in aumento di 8.000 unità rispetto alle 229 mila della settimana precedente e rispetto alle 230 mila unità attese.

            La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 231.000 unità, in calo di 2.500 unità rispetto nella settimana precedente (228.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

            Infine, nella settimana al 22 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.940.000, in calo di 4.000 unità rispetto a 1.944.000 della settimana precedente e sotto 1.960.000 atteso.

            (Teleborsa) 04-09-2025 14:52


