Usa, pubblicazione inflazione di settembre posticipata al 24 ottobre
(Teleborsa) - Il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano posticiperà la pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo di settembre 2025 a venerdì 24 ottobre da mercoledì 15 ottobre, come precedentemente stabilito.
Lo si apprende da un comunicato dell'Ufficio di Statistica che precisa che "nessun'altra pubblicazione verrà riprogrammata o pubblicata fino alla ripresa dei normali servizi governativi".
La comunicazione arriva mentre lo shutdown delle attività governative negli Stati Uniti è entrato nel suo decimo giorno, con i legislatori che non sono ancora riusciti a raggiungere un accordo su un disegno di legge sui finanziamenti. Tuttavia, un cambiamento potrebbe arrivare, poiché alcuni legislatori repubblicani hanno segnalato la volontà di negoziare sui sussidi sanitari che i Democratici insistono come condizione per sostenere un disegno di legge sui finanziamenti.
"Questa pubblicazione - ha aggiunto il BLS - consente alla Social Security Administration di rispettare le scadenze di legge necessarie per garantire il pagamento accurato e tempestivo delle prestazioni".
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
(Teleborsa) 10-10-2025 18:32
