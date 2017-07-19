Dati
            USA, produzione industriale continua a crescere a dicembre (+0,4%), manifattura rallenta meno delle attese

            News Image (Teleborsa) - Continua a crescere la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di dicembre. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente (rivista dal +0,2%) e superiore al +0,1% del consensus.

            Su base annua si registra una salita dello 2,0% a dicembre, dopo il +2,5% del mese precedente.

            La produzione manifatturiera è aumentata dello 0,2% su mese il mese corso e si confronta con il +0,3% rivisto di novembre, a fronte di un calo dello 0,2% atteso dagli analisti.

            A dicembre la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,3%, di poco superiore al 76,1% rivisto del mese precedente.

            (Teleborsa) 16-01-2026 15:32


