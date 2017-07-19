Dati
            Usa, probabile nessuna pubblicazione dati inflazione il prossimo mese

            News Image (Teleborsa) - Secondo indiscrezioni riportate sui social media sembra che probabilmente il mese prossimo non verranno pubblicati i dati sull'inflazione statunitense.

            "La Casa Bianca ha appreso che, per la prima volta nella storia, il mese prossimo probabilmente NON ci sarà una pubblicazione dei dati sull'inflazione". Lo si legge in un post su X di Rapid Response.

            (Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)

            (Teleborsa) 24-10-2025 15:47


