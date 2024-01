USA, PMI servizi dicembre rivisto al rialzo a 51,4 punti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si mantiene in crescita il2023. L'indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da S&P Global, si porta adai 50,8 del mese precedente, risultando superiore ai 51,3 punti della stima preliminare e attesi dagli analisti.L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra quindi un tasso di crescita e si conferma, che fa da spartiacque con la fase di espansione.Su buon livelli l', che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 50,9 punti, sotto ai 51 punti del consensus, rispetto ai 50,7 punti del mese precedente."Un po' di buonumore per il nuovo anno viene fornito dal PMI che segnala un'accelerazione della crescita nella vasta economia dei servizi, che ha registrato il- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Il miglioramento mette in ombra una flessione registrata nel settore manifatturiero per indicare che il ritmo complessivo dell'economia statunitense è probabilmente accelerato leggermente alla fine dell'anno"."Un certo sostegno ai servizi finanziari in particolare viene dal recente allentamento delle condizioni finanziarie in mezzo alle crescenti speranze di tagli dei tassi di interesse nel 2024 - ha aggiunto - La crescita rimane tuttavia contenuta rispetto agli standard osservati in primavera ed estate, con ile i consumatori restano molto meno propensi a spendere in beni di lusso come viaggi e attività ricreative rispetto all'inizio dell'anno".04-01-2024 15:46