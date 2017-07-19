Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Usa, ISM non manifatturiero ottobre sale oltre le attese a 52,4 punti
(Teleborsa) - Si rafforza a ottobre il settore terziario americano. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 52,4 punti, dai 50,0 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (50,7 punti).
Va ricordato che un indice superiore a 50 denota una fase di espansione degli affari e una prevalenza di ottimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 53,4 punti da 49,9, mentre quella sui nuovi ordini sale a 56,2 punti da 50,4. Quella dell'occupazione sale a 48,2 punti da 47,2. Infine, la componente sui prezzi sale a 70,0 punti da 69,4.
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
(Teleborsa) 05-11-2025 16:34
