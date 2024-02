Urso: nucleare essenziale per autonomia energetica

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Lo ha affermato oggi il ministro dell'Impresa e del Made in Italyintervenendo al convegno "L'energia nucleare di nuova generazione, sicurezza, economicità, tutela dell'ambiente" organizzato da Lex presso l'Auditorium San Pio X a Roma."Sono tempi in cui bisogna adottare un approccio pragmatico e razionale", ha detto Urso, ricordando la necessità di garantire la neutralità ambientale e l'"autonomia strategica energetica" dell'Europa che è stata "rimessa totalmente in discussione" con l'invasione della Russia in Ucraina, poi aggravata ulteriormente dalla crisi in Medio Oriente. Tutto ciò ci deve determinare a porre in sicurezza energetica il nostro paese e l'Europa", ha continuato Urso segnalando che "la fonte nucleare può divenire un altroSecondo Urso, il progresso tecnologico ha fatto sì che venissero superate le condizioni che portarono alla bocciatura del nucleare nel referendum del 1986. In particolare, Urso ha segnalato gli "small modular reactor" (SMR), che sono "più economici e facili da costruire". Il ministro ha inoltre ricordato come aziende italiane comehanno investito nel nucleare fuori dall'Italia, restando "all'avanguardia nello sviluppo. Non "possiamo restare indietro", ha detto ancora Urso, segnalando che l'Italia puntare ai reattori di nuova generazione, fino ad arrivare alla fusione nucleare nel 2050.26-02-2024 19:44