UniCredit Start Lab: selezionate le start-up vincitrici dell'edizione 2025

(Teleborsa) - Proclamati i, la piattaforma di business di UniCredit rivolta alle migliori start-up e PMI innovative italiane "Tech" che ha visto la banca, in 12 anni di attività, valutare circa 9 mila progetti imprenditoriali e accompagnare 700 start-up del Paese verso percorsi di crescita. Le imprese ammesse al programma tra le circa 640 start-up che, nel 2025, hanno avanzato la propria candidatura, sono state selezionate da commissioni valutatrici, composte da oltre 40 esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori.Tra i cinque settori a cui è dedicata l'iniziativa, la maggior parte delle partecipazioni risulta provenire in netta prevalenza dal mondo(43% del totale), seguito da(21%),(15%),(13%) e(8%).Lache si sono candidate quest'anno, il 21% del totale delle domande ricevute, quasi raddoppia, raggiungendo la quota del 36% tra quelle selezionate per accedere a Start Lab. Percentuale che sale al 47% se si contano anche le figure femminili presenti in posizioni manageriali all'interno della startup.Quest'anno– tra le confermee 4 nuove collaborazioni avviate con– che individueranno tra le finaliste almeno una startup ciascuno da supportare mettendo a disposizione propri mentor e facility (laboratori e spazi aziendali), avviando progetti pilota congiunti e valutando la possibilità di ingressi nel capitale."Il panorama italiano delle start-up innovative – dichiara– continua a mostrare segnali di crescita e consolidamento. Sostenere queste giovani imprese, come facciamo con UniCredit Start Lab da oltre dieci anni, significa promuovere l'innovazione, la competitività e la trasformazione tecnologica del nostro Paese, favorendo la crescita e lo sviluppo dei nostri territori e delle nostre comunità".Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate,Per laprima classificata è risultata la, realtà che sviluppa test diagnostici per oncologia molecolare con alta specificità, sensitività e facilità d'uso. Larende test genomici molto più tempestivi, accessibili e utili per informare e ampliare l'uso di medicina di precisione in routine clinica.Nellaha primeggiato lache sviluppa elettrodi nanostrutturati per le batterie a flusso, una delle tecnologie più promettenti per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, con lo scopo di aumentarne le prestazioni e ridurne i costi.Perè risultata vincitrice lache sviluppa additivi antimicrobici ottenuti attraverso un processo brevettato che utilizza scarti di lavorazione della pianta della liquirizia, promuovendo così un modello di economia circolare. Attraverso l'inserimento di tale additivo nel processo produttivo degli imballaggi alimentari, è infatti possibile incrementare così la durata di alimenti facilmente deperibili.Nelprima classificata è risultata, realtà che ha sviluppato una piattaforma per la consegna in tempo reale di foto ai partecipanti ad eventi. Utilizzando un sistema di intelligenza artificiale brevettato, le foto caricate dai team fotografici vengono elaborate e categorizzate in modo che le persone ritratte possano accedere solo ai propri contenuti, garantendo la massima privacy, aumentando ilcoinvolgimento dei partecipanti e la presenza sui social media.Per lala vincitrice è, realtà che ha sviluppato una piattaforma tecnologica pensata per innovare l'intrattenimento urbano nelle Smart Cities. Attraverso un'applicazione dedicata, i cittadini-artisti possono prenotare un totem Open Stage e accedere gratuitamente a una vasta gamma di strumentazione audio, tra cui mixer, diffusori audio, prese di corrente e sensori IoT.Tutte le 59 aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi e opportunità dellafra cui: la partecipazione a incontri con aziende clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, sia nell'ambito di iniziative settoriali ad hoc (Tech Day), che in incontri one-to-one. I prossimi incontri in programma si svolgeranno a Torino, con focus sul business dell'energia, e in Sicilia, dedicato al tema dell'acqua; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali (Business Angels, Venture Capital, etc.) appositamente selezionati da UniCredit; l'accesso alla Startup Academy, il programma di training manageriale organizzato dal team di UniCredit Start Lab; l'individuazione di uno o più Mentor scelti tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale;l'assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le start-up e PMI innovative nelle esigenze bancarie.06-08-2025 14:29