UniCredit, finanziamento Futuro Sostenibile da 5 milioni di euro a favore di Salov con Garanzia SACE

(Teleborsa) - UniCredit supporta idi, Gruppo industriale italiano tra i top player mondiali del settore oleario. La banca ha infatti finalizzato in favore della storica azienda di Lucca un'operazione da, assistita da, a supporto della crescita delle imprese italiane. Si tratta di un Finanziamento Futuro Sostenibile, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda.Attraverso Finanziamento Futuro Sostenibile, infatti, al momento dell'erogazione UniCredit riconosce all'azienda una riduzione del, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento inprefissati alla stipula del contratto. Tre le categorie diidentificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.L'operazione in favore di Salov Spa ha un periodo didied è finalizzata a garantire il rafforzamento del capitale e il supporto ai piani di sviluppo dell'azienda. Il finanziamento è vincolato aldi due obiettivi ESG che l'azienda si è impegnata a realizzare nel triennio: da un lato l'aumento dell'indice di partecipazione e soddisfazione dei dipendenti; dall'altro l'organizzazione dell'attività lavorativa in funzione del contenimento del numero di infortuni sotto la soglia dei valori medi nazionali."Siamo soddisfatti di questa importante operazione, perché risponde alla filosofia che da sempre muove Salov: l'attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni - dichiara, Amministratore Delegato di SALOV SpA -. Innovare per noi significa produrre meglio consumando meno. Questo significativo contributo andrà ad alimentare il prosieguo e la costruzione di collaborazioni con autorevoli poli accademici e Centri di Ricerca, elementi che contribuiranno a sostenere e implementare i risultati attuali sotto il profilo dell'efficienza del ciclo produttivo, della riduzione dei consumi idrici ed energetici, della gestione ottimizzata degli scarti di produzione e dell'abbattimento delle emissioni nell'ambiente."Dichiara, Regional Manager Centro Nord UniCredit: "L'operazione conclusa in favore di Salov Spa conferma la capacità del nostro Gruppo di fornire alle imprese del territorio leve di crescita importanti. Soluzioni concrete orientate a sprigionare il potenziale necessario per migliorare la sostenibilità del loro business. E' così che le aiutiamo a generare un impatto positivo verso l'ambiente, le comunità ed il buon governo dell'azienda stessa. E' così che confermiamo il nostro ruolo di partner di riferimento del tessuto produttivo per una ripartenza dell'economia locale e del Paese saldamente ancorata ai principi ESG".Dichiara, Senior Global Relationship Manager - Toscana Area Centro Nord di SACE: "La nostra missione è di essere al fianco delle imprese italiane, in Italia e nel mondo, grazie ad una presenza capillare di uffici locali su tutto il territorio. Siamo quindi orgogliosi di supportare Salov, eccellenza del Made in Italy che ha scelto di investire nella propria crescita sostenibile. Attraverso questa operazione, la storica realtà lucchese, portavoce della qualità dell'olio di oliva nel mondo, potrà rafforzare ulteriormente il proprio impegno per minimizzare l'impatto dei suoi processi produttivi sul territorio".01-08-2022 15:37