Unicredit, Buddybank in partnership con Moneyfarm lancia Steppy

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la banca per smartphone di UniCredit , entra nel segmento degli investimenti digitali grazie alla collaborazione cone all'advisory di. Nasce così "", un'offerta di investimentoda smartphone dedicata a tutti i "buddies". Moneyfarm, azienda leader nella gestione del risparmio con approccio digitale, gestirà i portafogli facendo leva anche sull'asset allocation consigliata da BlackRock, ottimizzata sulla base di metriche ESG, includendo quindi nel processo d'investimento tematiche ambientali, sociali e di governance.Sviluppato in open banking via, "Steppy" è un servizio di gestione di portafogli multilinea sottoscrivibile in pochi passaggi attraverso l'app buddybank. L'onboarding è totalmente digitale e il cliente dopo la compilazione di un breve questionario MiFID, può definire i propri obiettivi in autonomia oppure con il supporto della consulenza.Secondo l'- ricerca che misura i cambiamenti nelle aspettative dei risparmiatori sui servizi e le modalità della relazione con i wealth manager - durante la pandemia gli investitori hanno intensificato esponenzialmente l'uso della tecnologia e questo ha determinato un cambiamento permanente nelle loro scelte. In particolare, la totalità dei(i nati tra il 1981 e il 1996), ha rivelato che in futuro intende utilizzare sempre più strumenti di investimento digitali e virtuali. Allo stesso modo è cresciuta molto la sensibilità per gli: la stessa ricerca, infatti, rileva che l'83% dei Millennial ha degli specifici obiettivi di sostenibilità e quasi uno su tre ritiene che il proprio wealth manager potrebbe fare di più per comprenderli appieno."In buddybank, grazie anche alla sua natura di banca conversazionale, abbiamo sempre privilegiato l'ascolto e il confronto con la nostra clientela, che ci ha chiaramente manifestato due bisogni fondamentali. Proporre un "salvadanaio", per i nostri buddies con età compresa tra i 18 e i 35 anni e non solo, una soluzione che permettesse loro di investire anche piccoli risparmi in modo semplice, a costi e rischi ben calibrati, e disporre di una soluzione di investimento altamente diversificata, completamente digitale a costi estremamente competitivi . La soluzione disegnata risponde proprio a questa richiesta, basando la sua forza sulla fiducia costruita con passione dai tre brand uniti in questo progetto: buddybank, Moneyfarm e BlackRock", ha commentato, Head of buddybank., Head of partnership di Moneyfarm ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da una realtà così innovativa come buddybank per creare insieme una soluzione di investimento unica nel mercato italiano. La nostra mission è da sempre quella di aiutare i risparmiatori a gestire in modo semplice ed efficiente i propri risparmi. Steppy, con il suo approccio del tutto digitale, la sua accessibilità e l'attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità, ha tutti gli ingredienti per essere una soluzione di successo e supportare soprattutto i giovani ad avvicinarsi al mondo degli investimenti con un approccio di lungo termine".22-06-2021 12:59