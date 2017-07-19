Dati
            UK, massa monetaria M4 +0,1% a luglio

            News Image (Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è cresciuta dello 0,1% nel mese di luglio 2025, inferiore rispetto al +0,2% stimato dagli analisti, dopo il +0,3% registrato il mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

            Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,622 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 1,471 miliardi del mese precedente e a fronte dei 1,350 miliardi previsti dal consensus.

            I prestiti netti ai privati evidenziano un calo a 6,144 miliardi rispetto ai 6,861 miliardi registrati in precedenza. Il dato è tuttavia superiore ai 4,900 miliardi del consensus.

            (Foto: © Eros Erika / 123RF)

            (Teleborsa) 01-09-2025 12:45


