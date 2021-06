UGL, Capone: "Prioritario piano industriale per ridurre divario occupazionale Nord- Sud"

(Teleborsa)

"Allarmano i dati pubblicati dallo Svimez in relazione all'impatto della pandemia sull'occupazione al Sud. Nel 2020 i giovani inattivi sono arrivati al 36,1% contro il 18,6% nel Centro-Nord. Tra il 2008 ed il 2020, inoltre, l'occupazione risulta in calo nelle regioni meridionali come Calabria (-10,4%), Sicilia (-8.9%), Campania e Basilicata (-3%). Le categorie maggiormente colpite sono le donne (-3%) e i giovani (-6,9%). Numeri preoccupanti se consideriamo anche il dato nazionale dell'Istat relativo al primo trimestre 2021, che rileva un calo degli occupati pari al -3,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e, parallelamente, un incremento del tasso di disoccupazione, salito al 10,4%". È quanto afferma, in merito

In tale scenario, per Capone "occorre intervenire subito mediante uno shock economico senza precedenti per far fronte alle ripercussioni drammatiche della pandemia. È prioritario – prosegue il segretario generale dell'UGL – prevedere uno

al fine di ridurre il gap occupazionale e infrastrutturale con il Centro-Nord".

Il sindacato UGL chiede, inoltre – conclude Capone – "l'adozione di un

fondato su agevolazioni fiscali, decontribuzioni e incentivi alle assunzioni per incoraggiare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e donne, presupposto fondamentale per favorire la ripresa economica e la coesione nazionale".