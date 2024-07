UE autorizza creazione di joint venture tra SSE e TotalEnergies

SSE

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la joint venture tra la britannica SSE e la francese TotalEnergies. La transazione riguarda principalmente il settore della ricarica dei veicoli elettrici e dei relativi servizi nel Regno Unito e in Irlanda. La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta, tenendo conto delle attività limitate dell'impresa comune nello Spazio economico europeo e della posizione di mercato limitata derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni. Nei giorni scorsi TotalEnergies e SSE hanno firmato un accordo vincolante per creare una joint venture per creare un nuovo importante attore nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel Regno Unito e in Irlanda. La nuova attività distribuirà in entrambi i paesi.