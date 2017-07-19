Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
UE autorizza acquisto di Groupe Diot Siaci da parte di Ardian e Groupe Burrus
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Groupe Diot Siaci da parte di Ardian e Groupe Burrus, tutte francesi. L'operazione riguarda principalmente il settore assicurativo.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
(Teleborsa) 02-09-2025 16:27
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
(Teleborsa) 02-09-2025 16:27